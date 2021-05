Bill in Melinda Gates sta podpisala ločitveno pogodbo o delitvi premoženja

Bill in Melinda Gates sta javnosti sporočila, da se po 27 letih zakona ločujeta. Preden sta novico sporočila javnosti, pa sta sklenila dogovor o deljenju svojega premoženja in skupnega posestva. Milijarderja naj bi, po poročanju tujih medijev, podpisala ločitveno pogodbo, v kateri je opisano, kako bo razdeljena nujna lastnina. Zakonca pred poroko leta 1994 nista podpisala predporočne pogodbe.

Bill in Melinda Gates

Premoženje zakoncev v ločitvenem postopku naj bi obsegalo večmilijonske nepremičnine v Washingtonu, na Floridi in v Wyomingu. Njuna glavna rezidenca je dvorec ob jezeru v Medini, v zvezni državi Washington, ki naj bi bil vreden najmanj 106 milijonov evrov.

65-letni Gates in 56-letna Melinda sta v ponedeljek na sodišču v Seattlu vložila zahtevo za ločitev. Po navajanju dokumentov, ki so jih pridobili številni ameriški mediji, v zahtevku za ločitev piše: "Najin zakon je nepopravljivo zlomljen, zato sodišče prosiva, da ga razveže." V dokumentih je prav tako zapisano, da je treba lastnino, poslovne interese in premoženje para razdeliti, "kot je določeno v ločitveni pogodbi", ki pa ni bila javno objavljena.

Gatesova imata tri odrasle otroke, zato preživnina zakoncev ni potrebna, še navajajo tuji mediji. Bill in Melinda sta oba najela tri odvetnike, ki ju bodo zastopali. Med odvetniki Melinde je Robert Cohen, ki je v preteklosti že delal za stranke, kot so Ivana Trump, Michael Bloomberg in Chris Rock. Gates je najel tri odvetnike iz Los Angelesa.

Bill in Melinda skupaj vodita fundacijo Bill & Melinda Gates, ki je za dobrodelne namene po vsem svetu darovala milijarde ameriških dolarjev. Ob naznanitvi ločitve je nekdanji par povedal, da bosta po zaključku ločitve oba še naprej sodelovala pri fundaciji.