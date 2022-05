Bill Murray o incidentu: Naredil sem nekaj, kar se mi je zdelo smešno

Snemanje filma Being Mortal so morali aprila ustaviti zaradi neprimernega vedenja Billa Murrayja. Kasneje so na dan prišle informacije, da naj bi objemal soigralke in jih božal po laseh, ko so se te pritožile, pa se je komik hudo skregal z režiserjem Azizom Ansarijem. Murray je sedaj prvič javno spregovoril o incidentu.

Bill Murray je potrdil, da so zaradi njegovega vedenja ustavili snemanje.

Bill Murray se je v intervjuju za CNBC odzval na govorice, da je bilo snemanje filma Being Mortal prekinjeno zaradi njegovega neprimernega vedenja. Voditelju Beckyju Quicku je pojasnil svojo plat zgodbe. "Z žensko, s katero sem delal, sva imela nesporazum. Naredil sem nekaj, kar se mi je zdelo smešno, a je ona to vzela drugače," je dejal in dodal: "Zadnji teden ali dva ne razmišljam o ničemer drugem kot o tem. Veste, svet je drugačen, kot je bil, ko sem bil še otrok. To, za kar sem kot otrok mislil, da je vedno smešno, zdaj ni več nujno enako smešno. Stvari in časi so se spremenili. Pomembno je, da to dojamem."

71-letni igralec ni razkril, s katero igralko se je skregal, je pa dejal, da se po incidentu trudita pobotati. "Oba sva profesionalca, uživava v delu drug z drugim in mislim, da sva drug drugemu všeč. Če se ne razumeva ali si ne moreva zaupati, ni smiselno, da še naprej sodelujeva ali snemava film." Komik si kljub razmeram želi nadaljevati projekt. "Najsrečnejši bi bil, če bi se oba vrnila na delo in bi si lahko zaupala ter skupaj delala to, kar sva dolgo časa razvijala." Na koncu je še povedal, da je bila celotna situacija zanj poučna, in priznal, da ne želi biti oseba, ki nazaduje in se v življenju ne nauči nič novega.