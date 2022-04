Bill Murray obtožen domnevnega neprimernega vedenja

Snemanje filma Being Mortal, pri katerem sodeluje tudi igralec Bill Murray, je bilo nedavno prekinjeno. Razlog? Igralec naj bi se po poročanju tujih medijev na setu neprimerno vedel, kar je pripeljalo do anonimne pritožbe. "Pritožbe se zavedamo in jo že podrobno preiskujemo," so ob tem zatrdili odgovorni, ki so o neljubem dogodku v odprtem pismu naslovili igralsko zasedbo in preostalo filmsko ekipo.

Ameriški medij Deadline je razkril, da je bilo snemanje filma Being Mortal zaradi anonimne prijave o neprimernem obnašanju nedavno prekinjeno. V pismu, ki ga je poleg igralske zasedbe prejela tudi preostala filmska ekipa, je bilo med drugim razkrito, da je bila produkcija obveščena o neljubem dogodku, ki ga je nemudoma pričela preiskovati. icon-expand Bill Murray FOTO: Profimedia "Po pregledu razmer je bilo odločeno, da produkcija ne more več nadaljevati s snemanjem," je bilo še zapisano, pri čemer ni bilo neposredno omenjeno nikakršno ime. Je pa v tem času za omenjeni ameriški medij spregovoril anonimni vir, ki je neprimerno vedenje, zaradi katerega je bilo snemanje prekinjeno, pripisal igralcu Billu Murrayju. Na domnevne obtožbe se igralec zaenkrat še ni javno odzval, produkcija pa je v pismu zapisala, da upa na čimprejšnjo razrešitev situacije.