Billa Clintona ujeli med počitnicami na Hrvaškem

Niso le hollywoodski zvezdniki in športniki tisti, ki v zadnjih letih prihajajo na počitnice k našim južnim sosedom, trenutno se pri njih sprošča tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton . Po poročanju hrvaških medijev so 78-letnika v družbi soproge opazili na Malem Lošinju, diskretno pa ju je spremljala tudi varnostna služba.

"Clinton se je v spremstvu najbližjih in diskretne varnostne službe, vključno z lokalnimi policisti, sprehodil po lošinjski kapetanski rivi in obali Priko. Pred soncem se je zaščitil s kapo z logotipom olimpijskih iger, ki bodo čez tri leta v Los Angelesu," so zapisali v objavi Otoci.net, ki je prvi poročal o Clintonovem obisku.

Clinton je bil 42. ameriški predsednik, prvič pa je zaprisegel leta 1993. Dobil je dva zaporedna mandata in se s položaja poslovil leta 2001. Je član demokratov, med njegovim predsedovanjem pa so Združene države doživele obdobje gospodarske rasti, upada brezposelnosti in proračunskih presežkov. Znan je bil po zagovarjanju reform zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva.