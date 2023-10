Billie Eilish hrbet prekrila z veliko tetovažo

Velika geometrijska poslikava. Takšna tetovaža krasi celoten hrbet 21-letne pevke Billie Eilish, ki je na svojem Instagram profilu s sledilci delila fotografijo umetnine. Glasbenica, ki ima že kar nekaj tetovaž, je sicer pred časom dejala, da jih svojim oboževalcem ne bo razkrivala.

Tetovaža, pod katero se je podpisal Matias Milan, je na spletu prejela mešane odzive. Nekateri so bili nad videnim navdušeni, drugi pa so se spraševali, kaj pravzaprav gledajo. Pevka namreč zaenkrat ni razkrila pomena tetovaže, pravzaprav ni pojasnila niti, kaj tetovaža predstavlja. To pa ni njeno prvo črnilo na telesu, glasbenica ima poleg nove tetovaže tudi tetovažo zmajeve glave ter tetovažo vil.