Billie Eilish iskreno o razmerjih: Sovražim se, ko sem zaljubljena

Billie Eilish je odkrito spregovorila o svojih pomanjkljivostih v odnosih. V pogovoru z Lano Del Rey za revijo Interview je pevka povedala, da si ni všeč, ko je zaljubljena. 38-letna Lana jo je vprašala, ali je bolj nevarno, da se zaljubijo vanjo, ali je bolj nevarno, da se ona zaljubi. 22-letna Billie ji je odgovorila, da je to veliko vprašanje, in po daljšem premisleku je odgovorila, da je razmerje 50-50. "Sovražim, kar sem, ko sem zaljubljena," je rekla.

"Resnično ne maram biti, hotela sem reči brez nadzora, vendar obstajajo načini, da mi je všeč, da sem brez nadzora. Imam težave z močjo in nadzorom, prav tako pa ne maram biti ranljiva na romantičen način," je dodala. Nato je pojasnila, da se zaradi tega počuti "neudobno", in zaradi tega se je vprašala, kolikokrat je bila resnično zaljubljena.

Pevka je v nedavnem intervjuju povedala, da raje trpi v tišini, kot da bi povedala, da jo kaj moti in da bi ljudje zaradi tega mislili, da je občutljiva. "Izpadem kot oseba, ki ji je vseeno. Skrbi me za ljudi in imam ljubezen in strast, toda v odnosih se mi je zdelo, da nikoli ne izrazim svojih potreb," je dodala.

Zvezdnica, ki je prejšnji mesec izdala album Hit Me Hard and Soft, je bila nazadnje povezana s frontmanom skupine The Neighborhood Jessejem Rutherfordom. Nekdanji par, ki je bil nazadnje viden skupaj na Coachelli aprila 2023, se je dobival manj kot eno leto. V nedavnem intervjuju za Rolling Stone se je Eilish pošalila, da nikoli več ne želi biti v zvezi. "Načrtujem, da ne bom nikoli več hodila na zmenke," je rekla. "To očitno ni res. Ampak ne, ne vidim se resno z nikomer, dokler ne najdem nekoga, ki se mi res zdi pravi zame, in to mi trenutno ni zanimivo," je zaključila.