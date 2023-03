Billie Eilish izbrisala vse aplikacije družbenih omrežij: Pomembna stvar zame

"Ko sem prišla v najstniška leta, so se pojavili telefoni, pozneje pa je prišlo do razmaha vsega. A v mojih najstniških letih smo bili na internetu skupnost. To so bili moji ljudje in jaz sem bila ena od njih," je še dodala sedemkratna dobitnica grammyja in priznala, da so dodatni razlog predstavljale fotografije na družbenih omrežjih, ki ji niso bile všeč in jih ni želela več gledati.

"V preteklih letih je bilo o meni veliko objavljenega, jaz pa sem oseba, ki se dosti spreminja, zato mi videi in stvari, ki so bile objavljene o meni pred časom, res niso bile več všeč," je povedala in dodala: "To je še ena od neumnih stvari o internetu, kako lahkoverno se zdi vse skupaj. Verjamem vsemu, kar preberem na internetu. In to jaz, ki z gotovostjo vem, kako neumno je to in da tega ne smem početi, saj imam dokaz, da ni vse resnica. V bistvu je le malo resnice na internetu."