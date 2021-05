Billie Eilish je novo pesem posvetila vsem izkoriščevalcem

19-letna popzvezdnica Billie Eilish je za britanski Vogue povedala, da je njena nova pesem “Your Power” namenjena vsem ljudem, ki druge izkoriščajo - še posebej moškim. Ob tem je priznala, da je bila tudi sama v preteklosti izkoriščena, identitete svojega izkoriščevalca pa ni želela razkriti. Oboževalce je prosila, naj ne poskušajo ugotoviti, o kom v pesmi govori, saj to ni bistvenega pomena: “Ne gre za to, kdo je to, ker ne gre zgolj za eno osebo.” O moškem, ki jo je zlorabil, je razkrila zgolj to, da ne dela v glasbeni industriji.

V svoji novi pesmi Billie izraža jezo, razočaranje in frustracijo nad vsemi, ki druge izkoriščajo, ob tem pa opozarja, da se to dogaja vsem: “Morda mislite, da se mi to dogaja, ker sem del glasbene industrije, ampak ne, to se dogaja povsod. Ne poznam dekleta ali ženske, ki ni imela čudne ali res slabe izkušnje, pa tudi moške in mlade fante se nenehno izkorišča.”

Pevka uspešnice “Bad Guy” meni, da mladostniki hitro postanejo žrtve manipulacije, ker “imajo občutek, da so že odrasli in o vsem, vse vedo”. Dodala je, da ljudje pogosto pozabijo, da lahko odrasteš in ugotoviš, da so bile stvari, ko si bil majhen, komplicirane in težke.

“Ne glede na to, kdo si, kakšno je tvoje življenje in situacija, s kom si obkrožen, kako si močan ali pameten, vedno te lahko drugi izkoristijo. To je velik problem v svetu družinskega nasilja in posilstev,” je povedala najstnica, ki je ob tem opozorila, da se samozavestne punce nenehno znajdejo v situacijah, ko postanejo žrtve zlorabe. “Tako neprijetno, ponižujoče in demoralizirajoče je biti v takšnem položaju, ko misliš, da toliko veš, nato pa ugotoviš, da te nekdo izkorišča,” je povedala Eilisheva, ki se je v preteklosti znašla v podobni situaciji.

Ameriška pevka, ki bo konec julija izdala nov glasbeni album, je napovedala, da se bodo kritiki ob njeni izjavi gotovo obregnili ob dejstvo, da se punca, ki pozira v provokativnih oblačilih, pritožuje nad tem, da jo drugi izkoriščajo. Billie je namreč ta teden pozirala na naslovnici znane britanske modne revije v oprijetih oblačilih, ki se razlikujejo od njenega sicer značilnega stila širokih in prevelikih oblačil. Ampak Eilisheva meni, da se ima pravico pritoževati, ker za ta dejanja ni nobenega opravičila, bistvo je namreč, da so “moški zelo šibki”, ker ob ženski v obleki pogosto izgubijo kontrolo nad sabo.