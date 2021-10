Billie Eilish Jimmyju Kimmlu: V tvoji oddaji sem bila videti neumna

Pevka je ameriškemu voditelju med gostovanjem v šovu očitala, da jo je gledalcem leta 2019 predstavil kot neumno. Ob prvem obisku v studiu njegove oddaje jih je namreč štela le sedemnajst, Kimmel pa ji je zastavil nekaj vprašanj, ob katerih se je znašla v zadregi.

Billie Eilish je bila pred dnevi gostja v večernem šovu Jimmyja Kimmla, saj je ravno sredi promocijskih aktivnosti ob izidu svojega novega albuma z naslovom Happier Than Ever. Tako je dobila priložnost, da pogovor naveže na svoje predhodno gostovanje v oddaji. To se je zgodilo leta 2019, ko je bila stara 17 let. Takrat jo je voditelj izpostavil zaradi njene mladosti in ji postavil kar nekaj vprašanj, ki so se navezovala na dogajanje v letu 1984. Takrat je bil namreč voditelj ravno njenih let.

Eilisheva je bila takrat ob omembi zasedbe Run-DMC, Hueyja Lewisa in skupine Van Halen videti precej zmedena, Kimmel pa se je še posebej starega počutil takrat, ko ni znala imenovati niti enega od članov te legendarne rock zasedbe. Pevka se je zato odločila, da spomni na ta trenutek, ki je postal viralen, in voditelja sooči s tem, kako se je takrat počutila. ''Počakaj, samo na hitro. Zadnjič, ko sem bila pri tebi v oddaji, sem bila videti neumna,'' je očitala Kimmlu. Sam se je branil, da se je to zgodilo po nesreči in da tega ni storil nalašč. Eilisheva je potem dejala, da se je posnetku najprej tudi sama nasmejala, obenem pa omenila, da so bili ljudje na spletu v komentarjih precej kruti.

