Billie Eilish: Kar misliš o meni, ni moja odgovornost

Biilie Eilish je v zadnjem pogovoru za britansko izdajo revije GQ spregovorila o svojem telesu in samopodobi ter modnih odločitvah. Dotaknila pa se je tudi preteklih razmerij. Povedala je tudi, da ji nihče od partnerjev v preteklosti ni dajal občutka, da si je želi tudi telesno. Pravi, da so to občutki, ki so zanjo neznanka.

18-letna pevka krasi naslovnico poletne številke revije GQ. V intervjuju je priznala, da se še zmeraj uči, kako sprejeti in vzljubiti svoje telo. Odločitev, da telesa ne razkazuje, je njen način, kako izražati moč:''Moje telo je moje in vaše je vaše. Naša telesa so nekako edina resnična stvar, ki jo v resnici posedujemo. Na ogled ga postavim izključno, ko jaz tako hočem.''

Pravi, da so njene modne izbire posledice njenega trenutnega počutja: ''Včasih se oblečem kot fant. Včasih kot punca. Včasih pa se počutim ujeto v tem liku, ki sem ga sama ustvarila. Ljudje name pač občasno ne gledajo kot na žensko.''Dobitnica nagrade grammy je dodala: ''Oblačim se tako, kot je všeč meni, brez da razmišljam o drugih. O tem, kako me bodo obsojali, ali o tem, kakšna bo velikost mojih oblačil. Ampak to ne pomeni, da se nekega dne ne bom odločila, da oblečem majico z naramnicami, kar sem že nekoč storila.''

Pevka je priznala, da je v preteklosti že želela spadati v družbo in se zliti z okolico ter obiskovati trendi trgovine, samo zato, da bi bila videti kot vrstnice. Vendar je kmalu ugotovila, da izgublja na avtentičnosti in zakriva pravi jaz. O svoji samopodobi in telesu je že spregovorila v njenem kratkem filmu z naslovom Not My responsibility(Ni moja odgovornost, op.a.). Takrat je povedala, kako jo zaradi specifičnega stila oblačenja dojema okolica: ''Če oblečem nekaj, kar je udobno, nisem ženska. Če odvržem sloje oblačil, sem pocestnica. Čeprav mojega telesa javnost še ni videla, me konstantno obsoja. Zakaj? O ljudeh sklepamo na podlagi njihovega videza in konfekcijske številke. Tako se odločimo, kdo so, koliko so vredni. Ali moja vrednost temelji zgolj na tvojem dojemanju mene?''Zvezdnica je razmišljanje zaključila z močnim stavkom, ki pravi:''To, kar ti misliš o meni, ni moja odgovornost!''

icon-expand Billie Eilish FOTO: Profimedia