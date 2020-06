Billie Eilish na Instagramu ne sledi več nikomur

Billie je spet povzročila nemir med oboževalci. Po tem, ko je na Instagramu delila sporočilo o zlorabljalcih, je nenadoma izbrisala vse račune, katerim je sledila. Ta teden so namreč opazili, da je mlada prejemnica nagrade grammy prenehala slediti vsem, ki so jo v preteklosti zanimali. Razlog za nenaden korak je zaenkrat neznan. Nekateri od sledilcev so izpostavili dejstvo, da je pevka pred kratkim delila objavo, ki jo je kasneje izbrisala.''Sledim človeku, ki te je zlorabil. Pošlji mi zasebno sporočilo in bom tej osebi prenehala slediti. Podpiram te,'' se je glasilo sporočilo v objavi, ki bi lahko bilo povezano z skrajno potezo. Zaenkrat pravi razlog še ni potrjen.