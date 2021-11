Billie Eilish na zahvalni dan ljudi spodbudila k veganstvu

Grammyjeva nagrajenka Billie Eilish je na zahvalni dan, ameriški praznik, ki je znan po bogato obloženih mizah, svoje oboževalce pozvala k zaščiti živali, zlasti puranov, ki so na ta praznik še posebej priljubljena jed. "Purani so izjemno nežna bitja. Vem, da je tradicijo težko spremeniti, a želim, da pomislite na to," je zapisala 19-letna ljubiteljica živali, ki se vegansko prehranjuje že od dvanajstega leta.

Pladenj s puranom na sredini bogato obložene mize je sinonim za zahvalni dan, velik ameriški praznik, ki ga praznuje na milijone Američanov. Med tistimi, ki so tradicijo prilagodili svojim prepričanjem, pa je pevka Billie Eilish, ki je meso iz svoje prehrane odstranila že pred leti. Na Instagramu je sedaj k podobnemu spodbudila tudi svoje sledilce. icon-expand Billie Eilish je svojim oboževalcem namignila, da je čas za spremembo praznične tradicije. FOTO: Instagram story “Purani so izjemno nežna bitja. Vsak zahvalni dan ljudje ubijejo 46 milijonov puranov. Vem, da je tradicijo težko spremeniti, a želim, da pomislite na to,” je na Instagramu zapisala grammyjeva nagrajenka in zapisu priložila fotografijo, na kateri objema purana. PREBERI ŠE Billie Eilish navdušila s fotografijami v reviji Vogue O svojem veganskem življenjskem slogu je že pred časom spregovorila za modno biblijo Vogue. Dejala je, da noče nikomur ukazovati, a da želi hkrati pomagati živalim, ne pa zgolj stati ob strani in opazovati, kaj se dogaja. Svojih prepričanj se je držala tudi pri oblikovanju obuval v sodelovanju z znamko Nike in oblikovala vegansko športno obutev.