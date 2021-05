Billie Eilish navdušila s fotografijami v reviji Vogue

S pričesko v stilu legendarne Marilyn Monroe spominja na "pin-up" dekleta, ki jih obožuje tudi sama. Večkrat je namreč poudarila, da ji je všeč moda štiridesetih in petdesetih let prejšnjega stoletja, zato je želela nekaj tega vnesti tudi na fotografije. Ker je podpornica miselnosti, da smo videti tako, kot se počutimo, je delila svoje razmišljanje:"Če čutiš, da si videti dobro, si videti dobro. Če se želiš zateči k estetskim operacijam, stori to. Če želiš nositi obleko, za katero pravijo, da ti ne pristaja, jo nosi."Tako je k suverenim odločitvam glede svojega telesa in izražanja spodbudila oboževalce.