Billie Eilish: Nikoli se nisem počutila kot dekle

Billie Eilish je v svojem zadnjem intervjuju spregovorila o marsičem, kar je do sedaj mučilo javnost. Z nekaterimi svojimi odgovori je resnično presenetila. "Nikoli se nisem počutila zaželeno. Nikoli se nisem počutila ženstveno," je v intervjuju za Vainity povedala glasbenica in priznala, da se mora vedno prepričati, da je lepo dekle. "Identificiram se kot 'ona', vendar se nikoli nisem počutila kot dekle," je še dodala.

V tujih medijih je bilo v zadnjem času mogoče zaslediti vedno več namigovanj o tem, da je glasbenica istospolno usmerjena, čeprav je bila do maja letos v zvezi z glasbenikom Jessejem Rutherfordom. V intervjuju je med drugim razložila tudi omenjena namigovanja. "Nikoli se mi ni zdelo, da bi se lahko dobro povezala z dekleti," je povedala in dodala: "Zelo jih imam rada. Ljubim jih kot ljudi. Privlačijo me ljudje. Res me privlačijo. Fizično me privlačijo. Vendar se tudi bojim tako njihove lepote kot tudi prisotnosti."