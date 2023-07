Billie Eilish o novi pesmi za film Barbie: Res sem pisala o sebi

Billie Eillish je za film Barbie napisala novo pesem What I Was Made For? Pesem je nastala v njeni lastni režiji ob pomoči brata Finneasa, glasbenega producenta in tekstopisca. "Po obdobju pesniške blokade je bila to prva stvar, ki sem jo napisala v minuti," je ponsno dejala v intervjuju za ameriške medije. Film jo je močno navdihnil in ugotovila je, da pesem pravzaprav govori o njej.

Dobitnica grammyja Billie Eilish, je nedavno preživljala obdobje lastnih dvomov, ki je preseglo le pisateljsko blokado. 21-letna pevka se je uspešno prebila in premagala svoje blokade in nedavno z bratom, glasbenim producentom in tekstopiscem Finneasom pripravila svoj prispevek k filmu Barbie, pesem What I Was Made For? V nedavnem intervjuju je Billie dejala, da je pesem nastala medtem ko je doživljala frustracije pri pisanju. "In Finneas je bil vedno tisti, ki je rekel: 'Ne, ne, ne, pišimo. Pišimo.' Odkrito povedano, bila sva v obdobju, ko nisva imela nobene inspiracije. In iskreno, ta pesem je bila prva stvar, ki sva jo napisala v eni minuti," je pojasnila Billie.

icon-expand Billie Eilish in njen brat Finneas O'Connell FOTO: Profimedia

Približno na polovici pisanja vseh pesmi v preteklem obdobju sta Billie in njen brat mislila, da jima bo z lahkoto uspelo napisati pesem. Takrat pa se jima je prikradel dvom s katerim se je Billie dolgo časa borila. "Resnično sva imela občutek, da nama nič ne bo uspelo. Kot bi si rekla: 'Joj ne vem ali lahko to nardiva.' In bila sva kot v najstniških letih, jaz sem bila stara stara 15,16,17 let on pa nekoliko več. Lahko si predstavljate moje dvomljive misli. 'Oh, tega ne morem več,'" je zvezdnica opisovala obdobje pisateljske blokade.

Na srečo se je film Barbie pojavil ob pravem času. "Bila je prva stvar, ki sva jo napisala v minuti," je dejala pevka. Zvezdnica in njen 25-letni brat sta si ogledala zgodnjo različico Barbie, samo z režiserko Greto Gerwig in nekaj producenti. Na koncu projekcije ju je režiserka prosila, naj nekaj naredita. Finneas se je spraševal, ali bi morali napisati 'Barbie pesem', vendar je Billie to idejo zavrnila. Spoznala je tudi, da je bilo pisanje skladbe drugačno od pisanja njihove z oskarjem nagrajene naslovne pesmi No Time to Die. "Kmalu je besedilo pesmi What I Was Made For preprosto prišlo ven," je rekla.

icon-expand Billie Eilish o pesmi What I Was Made For?: Bila je prva stvar, ki sva jo napisala v minuti. FOTO: Profimedia

Pevka je rekla, da jo je film močno navdihnil, razmišljala je o Barbie in kako bi se lik počutil. Vendar je kmalu ugotovila, da pesem v resnici govori o njej. "Resnično nočem, da to izpade domišljavo, ampak ustvarjam stvari, za katere sploh ne vem, da so... kot da pišem zase in sploh ne vem," je rekla. "To je ena najbolj neverjetnih stvari, ki jih lahko izkusim v življenju. Naslednji teden sem pesem ves dan predvajala v avtu. In rekla sem si: 'Točno tako se počutim.'" Za zvezdnico je bilo to spoznanje ena izmed najbolj grozljivih stvari, ki jih je kdaj doživela v življenju."Rekla sem si: 'Oh, res sem pisala o sebi,' vendar sem o sebi razmišljala v tretji osebi. In o sebi sem razmišljala objektivno, zaradi tega sem se tudi počutila resnično povezana z njo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke