Billie Eilish o spolnih odnosih: Ne bi jih mogla bolj priporočati

Umetnica je nato dodala, da včasih varnostniki in zelo zaščitniški pes niso dovolj, da bi zadržali nekaj vnetih oboževalcev. "V osebnem življenju so se mi zgodile res grozljive stvari in moja varnost je bila nekajkrat ogrožena in to je velik del mojega življenja. To je nekaj, s čimer preprosto moram živeti. Zamislila sem se nad svojim življenjem, v katerem se ne počutim varno niti v svoji hiši."

Čeprav se ni spuščala v podrobnosti, o kakšni strašni izkušnji govori, je priznala, kaj ji pomaga pri soočanju – seks."O seksu se v bistvu pogovarjam kadar koli lahko," je med intervjujem povedala pop zvezda.

"To je dobesedno moja najljubša tema. Moja ženska izkušnja je, da se na to gleda na tako nenavaden način. Ljudem je tako neprijetno govoriti o tem in čudno je, ko se ženske zelo dobro počutijo v svoji spolnosti in so v njej komunikativne. Mislim, da je to taka tabu tema, in mislim, da bi se to moralo spremeniti."