Billie Eilish o spolnosti: Vse življenje sem bila zaljubljena v dekleta

Glasbenica Billie Eilish je v intervjuju za tuj medij spregovorila o svoji spolni usmerjenosti, ki je bila preteklo leto omenjena v javnosti kljub njeni želji po zasebnosti. Zvezdnica se je čez čas s tem sprijaznila in zdaj o tem tudi govori. V začetku tega meseca je pop zvezda napovedala svoj tretji album Hit Me Hard and Soft, ki bo izšel prihodnji mesec in v katerem bo spregovorila tudi o svoji poti samoodkrivanja.

V intervjuju za Rolling Stone je 22-letna Billie Eilish spregovorila o tem, kako se je sprijaznila s svojo spolnostjo in zakaj je sprva načrtovala ta del svojega življenja ohraniti zase. Ko je umetnica razpravljala o spolni naravi pesmi Lunch, ki bo predstavljena na njenem prihajajočem albumu Hit Me Hard and Soft, je pojasnila, da je bila nova pesem del njene poti samoodkrivanja.

"Ta pesem je bila pravzaprav del tega, kar mi je pomagalo, da sem postala to, kar sem, da sem resnična," je dejala, pri čemer se je sklicevala na svojo spolnost. "Nekaj sem napisala, preden sem kar koli imela z dekletom, ostalo pa potem. Že vse življenje sem bila zaljubljena v dekleta, a preprosto nisem razumela – dokler lani nisem ugotovila, da želim svoj obraz v vagini." Vendar zvezdnica nikoli ni nameravala razpravljati o svoji spolnosti z javnostjo."Res me frustrira, da se je to pojavilo v javnosti," je pred meseci povedala za Variety. Pozneje je večkratna dobitnica grammyjev na družbenem omrežju delila objavo z napisom "Who f---ing cares?" oziroma v prevodu:"Koga za vraga to zanima?" nanašajoč se na pogovor.