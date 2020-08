Billie Eilish o Trumpu: Uničuje našo državo

18-letnaBillie Eilish je med virtualno demokratsko nacionalno konvencijo spregovorila o svojih pomislekih o trenutnem predsedniku ZDADonaldom Trumpom. "Ne potrebujete me, da vam povem, da je država v neredu. Donald Trump uničuje našo državo in vse, kar nam je pomembno. Potrebujemo voditelje, ki bodo reševali težave, kot so podnebne spremembe in covid-19, ne pa da jih zanikajo. Voditelje, ki se bodo borili proti sistemskemu rasizmu in neenakosti."