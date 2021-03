Billie Eilish ob srečanju z Orlandom Bloomom ni imela pojma, kdo je

Si predstavljate, da vam nekdo osebno predstaviOrlanda Blooma in ne bi vedeli, da gre zanj. No, to se je zgodilo pevkiBillie Eilish, ki je zvezdniško srečanje na festivalu Coachella leta 2019 vključila v svoj dokumentarec Billie Eilish: The World's a Little Blurry.

Na posnetku lahko vidimo, da je Katy Perry svojega zaročenca Orlanda Blooma predstavila Billie, ki ga je vljudno pozdravila, vendar mu ni posvečala nobene pretirane pozornosti. V nasprotju z njo pa je Orlando dobro vedel, kdo je mlada pevka, saj je priznal, da si večkrat zavrti njen mega hit Bad Guy.