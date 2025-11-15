Svetli način
Tuja scena

Billie Eilish ostro nad Elona Muska: 'Patetičen strahopetec'

Los Angeles, 15. 11. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 57 minutami

A.J. , E.K.
21

Pevka Billie Eilish je na družbenih omrežjih ostro obsodila tehnološkega mogotca Elona Muska, češ da bi lahko svoje ogromno premoženje namenil reševanju svetovnih problemov, kot so lakota, pitna voda in obnova vojnih območij, namesto da ga še naprej kopiči. Med drugim mu očita, da je "patetičen strahopetec."

Zvezdnica Billie Eilish pa ima na tapeti še naprej tehnološkega mogotca Elona Muska. Potem ko je izvedela, da bi utegnil postati prvi bilijonar na svetu – mimo grede, to je tisoč milijard – je 23-letna pevka na svojem Instagramu zapisala, kako bi lahko Musk s tem denarjem koristil človeštvu.

Billie Eilish
Billie Eilish FOTO: Profimedia

S 40 milijardami bi lahko do leta 2030 končal svetovno lakoto, v naslednjih sedmih pa s 140 milijardami vsem omogočil pitno vodo. Ima tudi dovolj denarja, da obnovi Gazo, Ukrajino in Sirijo ter zaščiti ogrožene živalske vrste. Namesto tega bo denar še naprej vlagal vase, Billie ga je zato označila za patetičnega strahopetca.

Preberi še Billie Eilish v dvorani, polni bogatašev: Razdelite svoj denar

Zvezdnica se je nad bogataše spravila že v začetku meseca, ko jih je med svojim zahvalnim govorom na podelitvi nagrad Innovator revije WSJ ostro obsodila.

"Rekla bi, da če imate denar, bi bilo super, če bi ga porabili za dobre stvari, morda ga dali ljudem, ki ga potrebujejo," je med drugim dejala pevka in kasneje še izpostavila določene ljudi v dvorani, v kateri je med drugim sedel tudi ustanovitelj Mete in milijarder Mark Zuckerberg. "Vse vas imam rada, ampak tukaj je nekaj ljudi, ki imajo veliko več denarja kot jaz. Če ste milijarderji, zakaj ste milijarderji? Ne mislim nič slabega, ampak dajte razdeliti svoj denar," je tedaj sklenila.

Billie Eilish pevka milijarderji Elon Musk kritike
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
15. 11. 2025 10.12
-1
Sej ima kr prav. Model je nula od vizionarja. Folk recimo sploh ne ve, kdo je uradni izumitelj pametnega telefona, pametne ure, ali pametne tablice. Na netu se da najti marsikaj, izbrskati tudi ta podatek. A ta podatek sploh ni resničen. Izumitelji so namreč kar štirje! Ne samo eden, ampak štirje! Isto je z Elonom. On je samo obraz, figura, ki prodaja produkt. Pravi, da je v mladosti veliko programiral, v resnici pa ne pozna niti osnovnih pojmov programiranja.
ODGOVORI
1 2
jazpatipažidanamarela
15. 11. 2025 10.29
Saj ona tudi prodaja meglo. Nekaj kar bi naj bilo petje.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
15. 11. 2025 10.11
+2
Teh milijard pravzaprav, nikjer ni. Ne obstajajo. So krediti bank, ki jih tudi nimajo. So le napisane na papirju, številke. Ni to ne bi morda bilo tako slabo, če bi bi le te izhajale iz realnega gospodarstva, vendar ne. So le deklarativne izmišljene naravave iz programa državnega zadolževanja. Tudi tisto, kar tiskajo bankovcev, je slama. Vlada naroči državnim rezervam recimo 100 milijard, ker jih "potrebuje". Državne rezerve jim pošljejo nazaj potrdilo, da so jim odobrili kredit od 100 neobstoječih milijard...
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
15. 11. 2025 10.17
+1
Zaradi tega potrebujejo vseuničevalno vojno, da vzpodbudi realno gospodarstvo, in vse fiktivne dolgove pomede pod preprogo. Za vašo uniformo in napotitev na fronto, pa že najdejo rešitev. V Ukrajino boste lahko z vlakom.
ODGOVORI
1 0
Verus
15. 11. 2025 10.07
+2
Gospodična ne razume, da Elon Mask nima tega denarja v bankovcih, ampak gre za špekulativni kapital, ki obstaja kot številka v bancnem sistemu. Da bi to razumeli, je treba prebuditi zaspane oči in se seznaniti s tem tako, da se naučiš kaj več kot to, kaj boš oblekel, jedel in kako zgledati kul. Tragično je samo to, da tudi ljudje, ki ne vedo nič o ničemer tudi imajo volivno pravico. Tako njen glas izniči recimo gkas visoko moralnega doktorja znanosti. Tragedija demokracije je v tem, da zahteva visoko-inteligentno družbo.
ODGOVORI
3 1
Port__CN
15. 11. 2025 10.21
+0
Stojiš na glavi
ODGOVORI
1 1
Hani Vajk
15. 11. 2025 10.03
+2
Bilijarder, ne bilijonar..
ODGOVORI
3 1
M_teoretik
15. 11. 2025 10.01
+1
Še dobro, da vlaga v vesoljski program, da bo lahko prepeljal vse svoje bogastvo v Nebesa!?
ODGOVORI
2 1
jung
15. 11. 2025 10.00
+1
In kaj bo ona, če bo dočakala Muskova leta. Ena debela zbotoksirana kura, ki se bo ukvarjala s tem kdo jo je pred 30. leti otipaval, da ga lahko toži. Vsekakor pa ji želim, da se bo pri 60-tih pohvalila, da je v davčno blagajno prispevala milijarde dolarjev in dala kruh tisočim zaposlenim.
ODGOVORI
3 2
ap100
15. 11. 2025 09.57
+4
očitno se ji že malo blede - naj sama s svoji premoženjem najprej proba v kakšnem mestu v afriki
ODGOVORI
5 1
Bolfenk2
15. 11. 2025 09.55
+2
Še ena zblojena ljubosumna levičarka.
ODGOVORI
6 4
dron
15. 11. 2025 10.02
+0
Koliko je danes cena za kalašnika?
ODGOVORI
1 1
biggbrader
15. 11. 2025 09.55
+1
Gospodična najbrž šofira Teslo ×.
ODGOVORI
1 0
Peni Stojanović
15. 11. 2025 09.51
-4
sebe poglej
ODGOVORI
3 7
natas999
15. 11. 2025 09.51
-4
ta je pa čist mim
ODGOVORI
3 7
VelikoVedro
15. 11. 2025 09.49
+1
Estradnikom res ni jasno, da so le to - estradniki. Kar počne ona je hinavski marketing.
ODGOVORI
7 6
Zanesenjak
15. 11. 2025 09.49
+2
Ta ženska pojma nima, kaj pomeni denar, kaj pa delnice. Musk nikoli ne more prodati vseh svojih delnic za ceno, da bi bil bilijonar. In tudi pojma nima, da z denarjem ne moreš pripeljati vode na vsa območja, ker nekaj je pripeljati, nekaj pa potem vzdrževati. Pa še: zakaj bi nekdo obnavljal Gazo? Zato, da jo bodo potem ti Židi spet sesuli?
ODGOVORI
6 4
Mizainstol
15. 11. 2025 09.47
-1
Billie, ce bi bilo tako preprosto. Danes je pes na povodcu znotraj Mercatorjeve trgovine izvedel veliko potrebo, meter stran od sadja in zelenjave. Kaj reci o lastniku tega psa ali o usluzbencih te trgovine, ki tega niso niti takoj opazili. Pa o sodnici, podpredsednici vrhovnega sodisca(!), ki pravi, da shizofreni narkoman, ki je stirikrat zabodel njemu neznanega sprehajalca, ni tip cloveka, ki bi ponovno napadel. Tonemo...
ODGOVORI
2 3
HeavyDxxx
15. 11. 2025 09.47
+4
Kot da ona pa ne more nič.
ODGOVORI
5 1
KaiC
15. 11. 2025 09.41
+7
Najlažje je govoriti kaj bi drugi lahko počeli z njihovim denarjem :) Billie ima svoj denar, ima tudi kolege, ki imajo prav tako veliko denarja. Če se jim gre za svetovno lakoto, naj dajo svoje premoženje v te namene. Stara je 24 let in s samo z digitalno prodajo singlov je zaslužila več kot 65 miljonov dolarjev. Prvovrsten hipokrit.
ODGOVORI
9 2
Justice4all
15. 11. 2025 09.37
+6
Naj ona konča lakoto,ali pa vsaj začne delati na temu...
ODGOVORI
8 2
