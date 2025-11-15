Billie Eilish ostro nad Elona Muska: 'Patetičen strahopetec'

Zvezdnica Billie Eilish pa ima na tapeti še naprej tehnološkega mogotca Elona Muska . Potem ko je izvedela, da bi utegnil postati prvi bilijonar na svetu – mimo grede, to je tisoč milijard – je 23-letna pevka na svojem Instagramu zapisala, kako bi lahko Musk s tem denarjem koristil človeštvu.

S 40 milijardami bi lahko do leta 2030 končal svetovno lakoto, v naslednjih sedmih pa s 140 milijardami vsem omogočil pitno vodo. Ima tudi dovolj denarja, da obnovi Gazo, Ukrajino in Sirijo ter zaščiti ogrožene živalske vrste. Namesto tega bo denar še naprej vlagal vase, Billie ga je zato označila za patetičnega strahopetca.

Zvezdnica se je nad bogataše spravila že v začetku meseca, ko jih je med svojim zahvalnim govorom na podelitvi nagrad Innovator revije WSJ ostro obsodila.

"Rekla bi, da če imate denar, bi bilo super, če bi ga porabili za dobre stvari, morda ga dali ljudem, ki ga potrebujejo," je med drugim dejala pevka in kasneje še izpostavila določene ljudi v dvorani, v kateri je med drugim sedel tudi ustanovitelj Mete in milijarder Mark Zuckerberg. "Vse vas imam rada, ampak tukaj je nekaj ljudi, ki imajo veliko več denarja kot jaz. Če ste milijarderji, zakaj ste milijarderji? Ne mislim nič slabega, ampak dajte razdeliti svoj denar," je tedaj sklenila.