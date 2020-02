Billie Eilish petje primerja s spodnjim perilom

18-letna pevka Billie Eilish, ki je s svojo glasbo osvojila glasbeno sceno, se je pojavila na naslovnici priljubljene ameriške revije. V intervjuju je povedala več o sebi in svoji glasbi, petje pa je primerjala kar s spodnjim perilom.

Mlada glasbenica Billie Eilish, ki je v zadnjem času prejela številne prestižne nagrade in na podelitvi grammyjev prejela kar pet zlatih gramofonov, s svojo glasbo dokazuje, da bo pustila velik pečat na glasbeni sceni. Pojavila se je na novi naslovnici Voguea, kjer je govorila predvsem o sebi in svoji glasbi: "Mogoče me ljudje vidijo kot kršiteljico pravil, ker se sami trudijo upoštevati in slediti navodilom, jaz pa sem njihovo nasprotje. Tudi to mi je v redu, če nekoga spodbudim, da počne nekaj, kar si želi, a zaradi drugih ljudi si to ne upa." Glasbenica, ki se v številnih pogledih razlikuje od ostalih zvezdnikov, s svojo preprostostjo dokazuje, da je vse bolj pomembna glasba in nekoliko manj pa predstavitev samega sebe.

Billie Eilish je prejela kar pet zlatih gramofonov. FOTO: AP

Glasbenica presenča tudi s svojo umetnostjo, saj v videoposnetke vključuje tudi ne tako prijetne prizore, kot so jih oboževalci vajeni. Kantavtorica, ki se je kot prva glasbenica, rojena v novem tisočletju, povzpela na sam vrh glasbenih lestvic, le redko prepeva o ljubezni. V pesmi Wish You Were Gayje o ljubezni govorila z nagajivim cinizmom. "Glasba je bila vedno del mojega življenja, vedno sem pela. To je tako kot spodnje perilo: vedno je z menoj, ne glede na to, kaj počnem,"je v smehu dejala.

Billie petje primerja s spodnjim perilom. FOTO: Profimedia