Billie Eilish Pisarno v celoti gledala kar 30-krat: "Vse znam na pamet."

Billie Eilish je v podcast oddaji Office Ladies spregovorila o svoji neizmerni ljubezni do serije Pisarna . Pevka, ki je Pisarno v celoti gledala kar 30-krat, je pojasnila, da se ta neprestano predvaja na njenem telefonu.

"Ko se tuširam, imam telefon postavljen zunaj tuš kabine. Predvaja se med tem, ko se oblačim, ko jem, ko se ličim. Pred meseci sem preurejala omaro in serija se mi je predvajala v žepu. Sploh je nisem gledala, le poslušala sem jo kot nekakšen podcast," je priznala 21-letnica in potrdila, da zna na pamet vse dialoge in zaplete komične uspešnice.