Billie Eilish poskrbela za izrazito spremembo videza

Billie Eilish je črno-zelene lase imela približno leto in pol. Decembra lani so se nekateri uporabniki na spletu norčevali iz barve njenih las. Zvezdnice so se komentarji dotaknili in se je oglasila v Instagramovi zgodbi, kjer jih je prosila naj prenehajo.

"Nehajte se norčevati iz mene, moj bog!"je izjavila 19-letna pevka. "Prekleto, posnela vam bom album. Ne bom ga izdala, če se boste še naprej norčevali iz mojih las. Utihnite! Barvo las bom spremenila po izidu dokumentarnega filma," je dodala in pojasnila, da bo s spremembo barve las konec nekega obdobja in da se bo začelo novo.

Te dni je izšel njen dokumentarec The World’s a Little Blurryin kot kaže, je zvezdnica obljubo tudi izpolnila, saj se je poslovila od prepoznavne črno-zelene barve las.

Zvezdnica je fotografijo svoje nove pričeske objavila na družbenih omrežjih, ob tem pa zapisala: "Uščipni me."

Po prvih odzivih so pevkin sledilci in oboževalci navdušeni nad spremembo, saj jih večina meni, da ji blond barva zelo pristaja:"Krasna," "Čudovita," ''Zelo ti pristaja'', ...