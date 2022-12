Billie Eilish: Raje se počutim bolj možato kot ženstveno

V nadaljevanju je povedala, da je odraščanje pod žarometi pustilo svoje posledice. "Odraščanje pod drobnogledom javnosti je bila zelo ranljiva izkušnja. Težko se je razvijati in spremeniti, zaradi različnih razlogov. Nisem vedela, kaj narediti in kaj delam. Imela sem močan imposterjev sindrom. Imela sem ga večkrat v svojem življenju, deloma lani in leto prej. Trudila sem se, da bi se znova počutila kot jaz, ampak nisem vedela, kako, " je priznala, a dejala, da so se kasneje stvari obrnile na bolje. "Takoj, ko so mi ljudje začeli zaupati kot ženski, še posebej mladi ženski v tej industriji, kjer je ljudi zelo težko pripraviti do tega, da verjamejo vate." Dodala je, da je bila zelo zadovoljna, ko je spoznala, da ljudi dejansko zanima, kaj ima za povedati. "Ko sem imela končno nadzor, je bil zares dober trenutek."

V intervjuju za britanski medij se je dotaknila tudi lanskega fotografiranja za revijo Vogue, kjer je pozirala v drznem korzetu in požela številne kritike, saj se na naslovnici ni pojavila v svojih značilnih ohlapnih in spolno nevtralnih oblačilih. Pojasnila je, da je to naredila, ker ji je udobno kazati obe svoje plati. "Najbolj močno se počutim, ko se počutim možato, a moč najdem tudi v ženskosti, gre za nekako ravnovesje obojega." Nato je pojasnila, kaj je mislila s tem, da se počuti možato."Ne vem, odvisno je od tega, kako hodim in stojim, od mojih oblačil in od mojega obraza, vse, kar sem iz dneva v dan. Raje se počutim bolj možato kot ženstveno, preprosto boljše mi je." Dodala je, da je bilo to nekaj, kar je v mladosti težje razumela. "S tem sem se dolgo časa obremenjevala, ker sem se želela počutiti ženstveno in v tem uživati, ampak se nisem. Sedaj gre za to, da najdem trenutke, ko sem lahko ženstvena in mi je to všeč."