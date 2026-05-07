Billie Eilish s partnerjem prvič na rdeči preprogi

Glasbenica Billie Eilish in igralec Nat Wolff sta prvič skupaj stopila na rdečo preprogo in s tem tudi uradno potrdila svojo zvezo. Par se je skupaj udeležil premiere novega koncertnega filma Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) v Los Angelesu, kjer sta skupaj z Billiejino družino pozirala fotografom in pritegnila veliko pozornosti.

24-letna glasbenica je za dogodek izbrala sproščen, večplastni stajling z zeleno polo majico, dolgo belo majico in črnim krilom, medtem ko je 31-letni Wolff nosil rjavo obleko brez kravate. Da sta skupaj, se v javnosti šepeta že več kot leto dni. Prvič so ju opazili marca lani po eni izmed podelitev nagrad. Kasneje so ju fotografirali med romantičnim oddihom v Benetkah, letos pa sta skupaj obiskala tudi podelitev grammyjev.

Wolff je sicer nastopil v pevkinem videospotu za pesem Chihiro, skupaj z bratom Alexom Wolffom pa je bil tudi predskupina na Billiejini turneji Hit Me Hard and Soft. Na premieri sta se pevki pridružila tudi njen brat Finneas O'Connell ter sloviti režiser James Cameron, ki je skupaj z zvezdnico sorežiral koncertni film.