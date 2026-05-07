Tuja scena

Billie Eilish s partnerjem prvič na rdeči preprogi

Los Angeles, 07. 05. 2026 12.54

Avtor:
E.M.
Billie Eilish in Nat Wolff

Billie Eilish in igralec Nat Wolff sta uradno potrdila svojo zvezo. Skupaj sta se udeležila premiere novega koncertnega filma slavne pevke in nasmejano pozirala fotografom. Da sta skupaj, se v javnosti sicer šepeta že več kot leto dni. Na premieri sta se zvezdnici pridružila tudi njen brat Finneas O'Connell ter sloviti režiser James Cameron, ki je skupaj z Billie sorežiral koncertni film.

Glasbenica Billie Eilish in igralec Nat Wolff sta prvič skupaj stopila na rdečo preprogo in s tem tudi uradno potrdila svojo zvezo. Par se je skupaj udeležil premiere novega koncertnega filma Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) v Los Angelesu, kjer sta skupaj z Billiejino družino pozirala fotografom in pritegnila veliko pozornosti.

FOTO: Profimedia

24-letna glasbenica je za dogodek izbrala sproščen, večplastni stajling z zeleno polo majico, dolgo belo majico in črnim krilom, medtem ko je 31-letni Wolff nosil rjavo obleko brez kravate. Da sta skupaj, se v javnosti šepeta že več kot leto dni. Prvič so ju opazili marca lani po eni izmed podelitev nagrad. Kasneje so ju fotografirali med romantičnim oddihom v Benetkah, letos pa sta skupaj obiskala tudi podelitev grammyjev.

Wolff je sicer nastopil v pevkinem videospotu za pesem Chihiro, skupaj z bratom Alexom Wolffom pa je bil tudi predskupina na Billiejini turneji Hit Me Hard and Soft. Na premieri sta se pevki pridružila tudi njen brat Finneas O'Connell ter sloviti režiser James Cameron, ki je skupaj z zvezdnico sorežiral koncertni film.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

