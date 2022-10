Billie Eilish s poljubom potrdila romanco s pevcem skupine The Neighbourhood

Billie Eilish je znova srečno zaljubljena. Pevko so že pred dnevi opazili v družbi pevca skupine The Neighbourhood, ko pa sta se pred indijsko restavracijo poljubila, sta potrdila, da se med njima plete več kot le prijateljstvo. 20-letno pevko in 31-letnega pevca je pred dnevi na video ujel nek oboževalec, ko sta zvezdnika z roko v roki zapuščala labirint s tematiko noči čarovnic.

Pred dnevi je na družbenem omrežju TikTok zaokrožil videoposnetek nekega oboževalca pevke Billie Eilish, ki je to ujel z roko v roki s pevcem skupine The Neighbourhood, Jessejem Rutherfordom. Čeprav sta posnetek in informacija o morebitni romanci takoj razdvojila pevkine oboževalce, se 20-letnica na to ne ozira, da so med njo in 31-letnim pevcem res romantična čustva, pa sta potrdila s poljubom pred eno izmed indijskih restavracij v Kaliforniji.

Pevkini oboževalci so bili zaskrbljeni predvsem nad njuno razliko v letih, spet drugi pa so se potrditve razmerja razveselili in poudarili, da se glasbenika poznata že vrsto let. Leta 2017 je bila na uradnem profilu pevčevih oboževalcev objavljena celo fotografija, na kateri takrat 16-letna Billie Eilish in 26-letni Rutherford skupaj pozirata na zabavi s kustumi.

"Seveda sta oba odrasla, a 20 let in 31 let še zdaleč ne predstavlja enakega nivoja zrelosti. 20-letniki so študenti, 31-letniki pa so že popolnoma odrasli in zreli ljudje," je komentiral eden izmed uporabnikov Twitterja, spet drugi pa je pod videoposnetek na TikToku zapisal: "Všeč mi je Jesse, a ga ne razumem, saj ona sploh ni dovolj stara, da bi lahko legalno naročila alkoholno pijačo, medtem ko je on star 31 let."