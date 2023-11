Billie Eilish s pričesko, ki spominja na vremensko sliko

To pa ni prvič, da je s svojimi stilskimi odločitvami presenetila in prejela mešane odzive. Pretekli mesec je prav tako na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo nove tetovaže. Tetovaža, pod katero se je podpisal Matias Milan , je na spletu prejela mešane odzive.

Nekateri so bili nad videnim navdušeni, drugi pa so se spraševali, kaj pravzaprav gledajo. Pevka namreč zaenkrat ni razkrila pomena tetovaže, pravzaprav ni pojasnila niti, kaj tetovaža predstavlja. Barvne pričeske in tetovaže so sicer pevkina stalnica. Med drugim je imela že modro, platinasto, zeleno in rdečo pričesko, njeno telo pa krasita tetovaži zmajeve glave in pravljičnih vil.