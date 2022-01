Billie Eilish se je na skrivaj prelevila v rdečelasko

Priljubljena in uspešna pevka Billie Eilish rada osupne z velikimi preobrazbami. Po tem, ko je 20-letna izvajalka uspešnice Bad Guy več tednov nosila lasuljo, da bi svojim predanim oboževalcem z detektivskimi sposobnostmi prikrila, da je svoje črne in neonsko zelene lase prebarvala v platinasto blond barvo, se je ob koncu leta spet malo pozabavala.

Marca so splet preplavile fotografije zvezdnice, ki se je poslovila od svojih črno-zelenih las, po katerih je bila tudi znana. Takrat se je odločila, da je napočil čas za spremembo, in postala je blondinka. Za izrazito spremembo njenega videza je bil kriv njen novi album Happier Than Ever. Zvezdnica je razkrila, da je za celotno preobrazbo in prehod s temnih tonov na blond barvo potrebovala šest tednov, vmes pa je nosila lasuljo

"Vedela sem, da bo prišlo vmesno obdobje preobrazbe, ko bom videti nora, in nisem si želela takega videza. Toda potrebovala sem nekaj na hitro, zato sem si na Amazonu naročila lasuljo za kostum Billie Eilish za noč čarovnic," je povedala voditelju Stephenu Colbertu.

Ko je postajala blondinka in se je poslovila od svoje prvotne neonske barve las, je Billie za Elle povedala: "Nikamor nisem mogla s temi lasmi, ker sem bila precej opazna. Želela sem anonimnost."