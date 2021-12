Billie Eilish se je poslovila od svojih blond las

Uspešna ameriška pevka Billie Eilish je frazo ''new year, new you'' – novo leto pomeni tudi čas za spremembe in pevka je z njo že pohitela. Zvezdnica se je odločila, da se poslovi od svojih svetlih las in blond pričesko zamenjala za nov barvni odtenek.

icon-expand Billie Eilish ni več blondinka. FOTO: AP

19-letna pop zvezdnica Billie Eilish je na Instagramu objavila novo fotografijo, s katero je svojim sledilcem in oboževalcem sporočila, da je opustila platinasto blond barvo, ki jo ima od spomladi. Pevka se je namreč prelevila v rjavolasko. "Ste me pogrešali?!" je zvezdnica pospremila svoj selfie. V instagramovi zgodbi pa se je svoje rjave lase pokazala še od blizu in dodala: "Uganite, kaj."

Njeni oboževalci in sledilci, med katerimi so tudi svetovni zvezdniki, so bili presenečeni nad nenadno pevkino spremembo videza. Pevka Olivia Rodrigo je njeno objavo začudena komentirala s kraticami "OMG", kar v prevodu pomeni "O moj bog", medtem ko je nekdo drug komentiral: "Blond ere je konec???"

Billie ni tuje, da rada šokira oboževalce s svojimi spremembami videza. Marca je splet preplavila s fotografijami, da se je poslovila od svojih črno-zelenih laseh, po katerih je bila tudi prepoznavna. Takrat se je odločila, da je napočil čas za spremembo in je postala blondinka. Njena fotografija je na Instagramu v pičlih šestih minutah prejela rekordnih milijon všečkov. Za izrazito spremembo je bil kriv njen novi album Happier Than Ever. Zvezdnica je razkrila, da je za celotno transformacijo iz temnih tonov na blond potrebovala šest tednov, vmes pa je nosila lasuljo.