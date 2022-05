Billie Eilish se je sprijaznila z diagnozo Tourettovega sindroma

Razkrila je, da je kot otrok imela manjše tike in da jih ima tudi kot odrasla oseba: "Zame je bilo to zelo naporno in me je pogosto izčrpalo. Sedaj sem se s tem spoprijateljila in sprijaznila." Povedala je, da se njeni tiki kažejo kot striženje z ušesi in dvigovanje obrvi, pa tudi premikanje čeljustne kosti in iztegovanje roke. "Če me snemate dlje časa, boste opazili veliko tikov, ampak s tem se ne obremenjujem. Čudno je in o tem nisem nikoli javno govorila," je še povedala 20-letnica.

Tudi njena uspešnica iz leta 2019, pesem Bad Guy, govori o odzivih ljudi, ki opazijo njene tike: "Najpogostejša reakcija je, da se začnejo smejati, saj mislijo, da skušam biti zabavna. Pogosto sem bila zaradi tega užaljena." V intervjuju je razkrila še, da ima manj tikov, ko se koncentrira na vsakodnevne obveznosti.