Billie Eilish v dvorani, polni bogatašev: Razdelite svoj denar

Ameriška pevka Billie Eilish je na podelitvi nagrad Innovator revije WSJ. Magazine prejela nagrado za inovatorko leta v glasbi. V zahvalnem govoru je izkoristila priložnost, da izrazi svoje mnenje in nestrinjanje.

"Živimo v času, ko je svet resnično, resnično slab in temačen. Ljudje potrebujejo sočutje in pomoč bolj kot kdajkoli prej, še posebej v naši državi. Rekla bi, da če imate denar, bi bilo super, če bi ga porabili za dobre stvari, morda ga dali ljudem, ki ga potrebujejo," je začela pevka.

Ob tem se je odločila posebej izpostaviti določene ljudi v dvorani. "Vse vas imam rada, ampak tukaj je nekaj ljudi, ki imajo veliko več denarja kot jaz. Če ste milijarderji, zakaj ste milijarderji? Ne mislim nič slabega, ampak dajte razdeliti svoj denar," je dejala.

Poleg ostalih zvezdnikov je bil v dvorani ustanovitelj Mete, ki izdaja družbeni omrežji Facebook in Instagram, in milijarder Mark Zuckerberg. Kot je poročal portal People, naj pevki ne bi namenil aplavza. Po podatkih Forbesa je Zuckerberg z okoli 197 milijardami evrov premoženja peti najbogatejši Zemljan.