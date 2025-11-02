Svetli način
Tuja scena

Billie Eilish v dvorani, polni bogatašev: Razdelite svoj denar

Los Angeles, 02. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
5

Billie Eilish je v svojem govoru po prejemu nagrade za inovatorko leta v glasbi milijarderje nagovorila, naj razdelijo svoje premoženje. Peti najbogatejši Zemljan Mark Zuckerberg naj njenim besedam ne bi aplavdiral.

Ameriška pevka Billie Eilish je na podelitvi nagrad Innovator revije WSJ. Magazine prejela nagrado za inovatorko leta v glasbi. V zahvalnem govoru je izkoristila priložnost, da izrazi svoje mnenje in nestrinjanje.

Billie Eilish ne ve, zakaj milijarderji ne razdelijo svojega denarja.
Billie Eilish ne ve, zakaj milijarderji ne razdelijo svojega denarja. FOTO: AP

"Živimo v času, ko je svet resnično, resnično slab in temačen. Ljudje potrebujejo sočutje in pomoč bolj kot kdajkoli prej, še posebej v naši državi. Rekla bi, da če imate denar, bi bilo super, če bi ga porabili za dobre stvari, morda ga dali ljudem, ki ga potrebujejo," je začela pevka.

Ob tem se je odločila posebej izpostaviti določene ljudi v dvorani. "Vse vas imam rada, ampak tukaj je nekaj ljudi, ki imajo veliko več denarja kot jaz. Če ste milijarderji, zakaj ste milijarderji? Ne mislim nič slabega, ampak dajte razdeliti svoj denar," je dejala.

Poleg ostalih zvezdnikov je bil v dvorani ustanovitelj Mete, ki izdaja družbeni omrežji Facebook in Instagram, in milijarder Mark Zuckerberg. Kot je poročal portal People, naj pevki ne bi namenil aplavza. Po podatkih Forbesa je Zuckerberg z okoli 197 milijardami evrov premoženja peti najbogatejši Zemljan.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
02. 11. 2025 08.03
+1
Vsak milijarder je tako nesramno bogat s prevaro. Prevarant pa ne bo nikoli delil svojega denarja z drugimi, prav nasprotno!
ODGOVORI
3 2
proofreader
02. 11. 2025 08.02
+7
Billie Eilish ima okoli 53 milijonov premoženja in ga lahko kar prične razdeljevati.
ODGOVORI
7 0
proofreader
02. 11. 2025 08.01
+4
Če se Mark razjezi bo njene objave cenzuriral in jih nihče ne bo videl, kot je že počel v preteklosti.
ODGOVORI
4 0
Samo navijač
02. 11. 2025 08.00
-2
Dolžniška kriza govori o prihajajoči devalvaciji dolarja. Ljudje po vsem svetu, tako revni kot bogati, bodo izgubili svoje prihranke. To je neizogibna posledica levičarske gospodarske politike ZDA. Ko kralju zmanjka denarja, ga vzame svojim vazalom.
ODGOVORI
2 4
sambalatino
02. 11. 2025 08.09
Ob desničarjih se pa cedi med in mleko? Al kaj si hotel povedat?
ODGOVORI
0 0
