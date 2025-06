Billie Eilish v Italiji ujeta med poljubom z igralcem Natom Wolffom

Billie Eilish in Nata Wolffa so pred kratkim opazili v Benetkah, kjer sta na balkonu hotela pila penino in se poljubljala, kmalu za tem pa so se pojavile govorice, da sta 23-letna pevka in 30-letni igralec nov zvezdniški par. Romantično naj bi se zapletla že marca, ko so ju opazili, ko sta skupaj zapuščala eno od podelitev glasbenih nagrad, noč pa preživela na zabavi v New Yorku.