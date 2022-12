Billie Eilish v zapeljivem božičnem korzetu praznovala 21. rojstni dan

Ameriška pevka Billie Eilish se je odločila, da bo svoj 21. rojstni dan obeležila z veliko zabavo v prazničnem duhu. Zvezdnica, ki je pred dnevi dočakala vstop v polnoletnost, je za praznovanje izbrala zapeljiv božični korzet. Žametni obleki je dodala tudi rokavice in ogrinjalo ter prav posebne uhane iz sladkarij. Celoten videz je dopolnila s precej naravnim make upom.

Pevka je utrinke z zabave delila tudi na svojem Instagramu. Na fotografijah je pozirala sama in skupaj s svojim fantom Jessejem Rutherfordom, frontmanom skupine The Neighbourhood, ki je bil prav tako oblečen v božičnem duhu. Nosil je zelene hlače in rdeče-belo črtasto srajco z gumbi, čez pa si je nadel še rdečo jopo.