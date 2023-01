Billie Eilish zahteva prepoved približevanja vlomilca, ki ji je izpovedal ljubezen

Incident, ki se je zgodil 5. januarja, je pevko precej pretresel. "Zaradi tega dogodka sem zelo zaskrbljena in prestrašena. Povzročil mi je resnično čustveno stisko," je povedala pevka in dejala, da jo skrbi tudi za varnost njene družine. Moški je namreč ob vstopu na posest jasno izpovedal svojo ljubezen do 21-letnice in dejal, da jo želi spoznati. "Moj oče in pripadniki losangeleške policije so me pred kratkim obvestili, da je neka oseba nenapovedano in nepovabljeno vstopila v notranjost hiše moje družine, jim izpovedala svojo ljubezen do mene in izrazila, da me resnično želi spoznati," je zapisala v dokumentih in še dodala, da si je ogledala fotografije vlomilca, a da ga še nikoli v življenju ni videla ali govorila z njim.