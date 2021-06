Billie Eilish zanikala obtožbe, da je rasistka

Potem, ko so oboževalci izbrskali skoraj deset let stare rasistične tvite izbranca Billie Eilish, je sedaj na udaru tudi ona. Po internetu je namreč zaokrožil videoposnetek, v katerem takrat 13-letna pevka med prepevanjem pesmi znanega raperja citira rasističen izraz, uporabljen v njegovi pesmi. Tako kot njen fant se je tudi Billie na družbenem omrežju opravičila za svoje dejanje in zapisala, da takrat ni vedela, da je izrečena beseda žaljiva do Azijcev.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, v katerem pevka Billie Eilish uporablja besedo, žaljivo do Azijcev. Odmevnost posnetka je privedla do tega, da so mnogi Billijini oboževalci od pevke zahtevali pojasnilo in njihova želja je bila uslišana. Dobitnica glasbene nagrade grammy je v zgodbi na Instagramu objavila daljši zapis, v katerem je komentirala kompilacijski videoposnetek in povedala, da je sedaj spoznala, da je v njem izrekla žaljiv izraz, uporabljen v pesmi Fish Tylerja the Creatorja.

"Rada vas imam ni mnogi od vas ste me prosili, da se na to odzovem. In to je nekaj, na kar se želim odzvati, ker me označujejo za nekaj, kar nisem. Zaokrožil je video, v katerem sem stara 13 ali 14 let. V njem sem izrekla besedo iz pesmi, za katero takrat še nisem vedela, da je zaničljiv izraz, ki se uporablja za pripadnike azijske skupnosti. Zgrožena sem in osramočena in slabo mi postane, ko pomislim, da sem izrekla to besedo. To je edinkrat, da sem slišala za to besedo, saj je ni uporabljal nihče v moji družini. Ne glede na takratno nevednost in starost nič ne opravičuje dejstva, da je bilo to žaljivo. In zaradi tega mi je žal," se je na družbenem omrežju opravičila 19-letnica.

V videoposnetku, ki je bil objavljen na TikToku, poleg neprimerne besede, Billie uporablja naglas, ki so ga mnogi interpretirali kot posmehovanje Azijcev, a je najstnica v opravičilu to zanikala. "V drugem videoposnetek iz te montirane kompilacije govorim z neumnim izmišljenim glasom ... nekaj, kar sem počela kot otrok in počnem že celo življenje, ko se pogovarjam s svojimi hišnimi ljubljenčki, prijatelji in družino. To je absolutno žlobudranje in samo jaz blebetam in nikoli niti malo ne posnemam nikogar ali katerega koli jezika, naglasa ali kulture," ja zapisala pevka in dodala, da ni želela s svojimi dejanji drugim povzročiti bolečine, svojo platformo pa se bo v prihodnosti borila za večjo vključenost, prijaznost, strpnost, pravičnost in enakost. "Vsi se moramo še naprej pogovarjati, poslušati, učiti," je zaključila svoje opravičilo.