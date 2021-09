Billie Eilish zaradi novega videza izgubila 100.000 sledilcev

Billie Eilish je letos pred izdajo svojega novega albuma Happier Than Ever nekoliko spremenila svoj videz. Ohlapna oblačila, ki so bila del njene značilne pojave, je zamenjala za oprijeta oblačila, v katerih je pokazala nekaj več kože. Spremenila pa je tudi svojo pričesko, in sicer je črno in zeleno zamenjala za svetlo barvo. Pred nekaj dnevi je za revijo Elle spregovorila o spremembi videza, ki jo je stala nekaj sledilcev na Instagramu.

"Ljudje se oklepajo teh spominov in se nanje navežejo. Ampak gre za veliko razčlovečenje. Izgubila sem 100.000 sledilcev, in to zgolj zaradi oprsja. Ljudje se bojijo velikih prsi," je dejala v smehu. Pojasnila je tudi, da si je lase pobarvala v svetlejšo barvo, da bi se bolj zlila z množico, kar so ji njeni značilni zeleni prameni onemogočali.

Billie je v intervjuju poudarila, da s spremembo videza ni želela sporočiti ljudem, naj nanjo gledajo drugače. Želela si je zgolj drugačnega videza ob izdaji novega albuma, saj je enako naredila ob vsakem novem projektu. A nekateri njeni oboževalci s spremembo njene podobe očitno niso zadovoljni, kar je pevko razžalostilo: "Nekega dne sem objavila videoposnetek, na katerem sem imela še zelene lase, in pisali so: 'Pogrešam to Billie, zelenolaso ​​Billie.' Še vedno sem ista oseba. Nisem druga barbika z drugačno glavo."