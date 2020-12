Billie Eilish zaradi objavljene golote prenehalo slediti večje število oboževalcev

19-letna pevka je v eni uri ostala brez številnih sledilcev na omrežju Instagram. Kar 100 tisoč oboževalcev ji je obrnilo hrbet, potem ko je v sklopu priljubljenega izziva objavila slike in skice prsi, zadnjic in drugih delov ženskega telesa. Sama je vse, ki so jih objave prizadele, označila za 'otroke'.

Billie Eilish se je na Instagramu lotila podviga, imenovanega 'Objavi fotografijo', pri katerem je na zahtevo oboževalcev objavila sliko z želeno vsebino. Po tem, ko je v sklopu priljubljenega izziva objavila serijo slik ženskih prsi, je v eni uri izgubila kar 100 tisoč sledilcev.

Eden od oboževalcev je opažanje delil na omrežju Twitter in prikazal, kako je na družbeni platformi število oboževalcev, ki sledijo pevki, padlo s 73 milijonov na 72,9 milijona. To pa 19-letne zvezdnice, ki je na Instagramu izjemno priljubljena, ni posebej prizadelo. Tiste, ki so se odločili, da ji več ne bodo sledili, je označila za 'otoke' in dodala posnetek zaslona zadnje objave.

icon-expand Billie Eilish s svojimi objavami pogosto preseneča oboževalce. FOTO: Profimedia

Do deljenja slik prsi je prišlo po tem, ko jo je med izzivom eden od oboževalcev vprašal, ali lahko objavi fotografijo, na katero je najbolj ponosna. Sledila je serija objav umetniških slik, skic in fotografij bradavic, prsi in zadnjic. Dogajanje so oboževalci kasneje označili s ključnikom #breastgate, saj je naletela na številne kritike in mnoge omembe.

Pevka je v preteklosti pogosto zagovarjala svojo svobodo do izražanja in tudi svoje modne odločitve. Pred kratkim je na miamijskem koncertu pred številnimi oboževalci slekla svojo preveliko majico in pokazala obline ter s tem zaprla usta vsem kritikom, ki jo ocenjujejo na podlagi kilogramov in konfekcijske številke.

icon-expand Z gesto na koncertu v Miamiju je pred meseci pokazala, da ji je vseeno za kritike o njenem telesu in oblinah. FOTO: Profimedia