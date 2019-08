Billie Eilish: Želela sem biti slavna, ampak ne na tak način

Glasbenica se je že pri svojih 15 letih podala na glasbeno turnejo, ki je bila razprodana v rekordnem času. Svoje zvesto občinstvo je dobila s svojo prvo pesmijo Ocean Eyes, ki jo je ustvarila s pomočjo njenega brata Finneasa , ki je ravno tako glasbenik. Mlada pevka se zaveda, da je za svoja leta zelo uspešna in kljub slabim stranem slave zna svojo prepoznavnost izkoristiti sebi v prid. "Resnično opravljam neverjetno delo. Stvari, ki jih počnem vsakodnevno, so res neprecenljive." V svoji karieri pa se je kljub mladosti soočila že s številni izzivi.

Billie se je pri rosnih 12 letih počutila utesnjeno, ko se je udeležila plesnega tekmovanja. Borila se je z negotovostjo in bila je zelo nesamozavestna. "Sploh se nisem mogla pogledati v ogledalo," se spominja svojih najstniških let. Ples je opustila, ko je utrpela poškodbo kolka, in v tistem obdobju se je soočila z depresijo. "Bila sem v temni luknji brez izhoda. Imela sem fazo, ko se resnično nisem imela rada, in o tem raje ne bi govorila. Bistvo je, da sem se počutila, da je tesnoba nekaj normalnega," je povedala 17-letnica.

Uspešna kantavtorica je priznala, da občasno še vedno občuti tesnobo."Včasih se panično zbudim sredi noči, kar se mi v preteklosti ni dogajalo," je potarnala, to se ji je začelo dogajati na začetku letošnje turneje When We All Asleep. "Nisem mogla sprejeti dejstva, da moram spet na turnejo. Ena sama neskončnost. Res ni konca s turnejami."