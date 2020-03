'Ali moja vrednost temelji na vašem dojemanju?'

Večkratna grammyjevka in velika glasbena senzacija lanskega leta 18-letna Billie Eilish je bila zaradi svojega izgleda že večkrat tarča kritik in razprav. V nasprotju z mnogimi zvezdnicami, ki so, morda celo mnogo prezgodaj, poudarjale svojo seksi plat, je zdaj pred nami nova vrsta superzvezdnic.

Billie Eilish je postavila nova modna merila. FOTO: Profimedia

Billie Eilish je pri še ne štirinajstih letih ponudila svojo pesem Ocean eyes,ko je leta 2015 postala senzacija na spletni platformi Soundcloud. In že takrat je "ponudla" precej drugačen videz, kot so ga imele in ga ima še zdaj večina njenih sovrstnic v pop glasbi. Z razvlečenimi majicami, ohlapnimi košarkarskimi kratkimi hlačami in širokimi puloverji je svetu ponudila novo vrsto mode in hkrati zakrila vse tisto, kar njene kolegice tako zavzeto "mečejo ven". In seveda s tem dajejo marsikateri mladoletnici, navdušeni nad Kim Kardashian, Rihanno ali Lady Gaga, precej napačno in popačeno podobo lepote in tega, kaj je javno še dostojno in sprejemljivo.

Billie je pred dnevi odvrgla ohlapna oblačila in podala jasno sporočilo. FOTO: Profimedia

Billie pa tudi z neverjetnim vzponom na lestvicah po zaslugi dobrih in precej specifičnih pesmi ter eksponentno naraščajočo popularnostjo svojega sloga ni spremenila. Stopila je le korak bliže bolj prestižnim znamkam (Gucci, Fendi, Louis Vutton), ki so ji zdaj, ko jo je uspel veliki met, tudi lažje na voljo ali ji pač ponujajo, da jih (najbrž ne brezplačno) oglašuje. Pevka ostaja ljubiteljica (pre)širokih bund in jaken, pončev, ogrinjal, a vse skupaj se je morda zgodilo celo dokaj naključno. 18-letnica je namreč ostala zvesta svojemu slogu, ki ga že peto leto prezentira v javnosti in ima, vsaj med mladimi, veliko število posnemovalcev. Billie se oblači, kot ji pač ustreza. Kar pa ni vsem všeč, zato so jo pod drobnogled vzeli predvsem na družbenih omrežjih, kjer je bila tarča številnih kritik in napadov, večinoma v slogu, "kako seksi bi bila, če bi se normalno oblekla" – skratka, da bi bila kot vse ostale zvezdnice, ki bržčas dajejo prednost svoji zunanji podobi pred samo kvaliteto glasbe. Billie je zato že pred časom dejala, da se ne ozira več na spletne komentarje in kritike, saj se je zaradi njih že preveč vznemirjala in da ji preprosto uničujejo življenje. Mnenje, do katerega ima vso pravico in hkrati odločitev, ki je vredna vseh pohval.

A zdaj je svoje mnenje zelo neposredno povedala tudi zelo naglas in javno. Na nedavnem koncertu v Miamiju. "Me poznate? Imate mnenja o mojih mnenjih. O moji glasbi, mojih oblačilih, o mojem telesu. Nekateri ljudje sovražijo kar nosim, drugi to cenijo. Nekateri to uporabljajo, da sramotijo druge in tudi mene. A čutim, da me gledate, vedno, nič kar naredim, ne ostane nevideno. In medtem, ko čutim vaše poglede, vaše neodobravanje ali vaše vzdihe olajšanja. Če bi živela od tega, se ne bi mogla premikati, Bi radi videli, da bi bila manjša, šibkejša, mehkejša, višja? Ali bi radi, da utihnem? Vas moje rame vznemirjajo? Ali moje prsi? Ali moj trebuh? Moji boki? To je telo, v katerem sem se rodila. Ni to, kar ste si želeli? Če nosim, kar je udobno, nisem ženska. Če pa odvržem vse sloje, sem cipa. Čeprav nikoli niste videli mojega telesa, ga še vedno sodite. In hkrati tudi mene. Zakaj? O ljudeh delamo zaključke, ki temeljijo na njihovih konfekcijskih štvilkah. Odločimo, kdo so, koliko so vredni. Če nosim več, če nosim manj. Kdo odloča, kaj sem zaradi tega? Kaj to pomeni? Ali moja vrednost temelji na vašem dojemanju? Ali vaše mnenje o meni ni moja odgovornost?" je s povsem monotonim glasom, kot zna samo ona, povedala ob dejstvu, da je na odru odvrgla ohlapna oblačila, ko se je slekla do modrčka. A njeno bistvo, ki ga je želela ob vsem povedanem izraziti je bilo neverjetno močno in pomenljivo.

Billie s kupom grammyjev konec letošnjega januarja. FOTO: AP

Njena evolucija se je v tem pogledu gradila postopoma. Lani je v reklami za znamko Calvin Klein povedala, da je "nihče ne more imeti mnenja o njej, saj nihče ni videl, kaj je pod njenimi oblekami". A so ljudje še vedno imeli svoja mnenja. Ne le o njenem telesu, temveč tudi o njeni odločitvi ali bo kaj pokazala ali bo to ostalo skrito. Že lanskega septembra je z objavo na Instagramu, na kateri ima z grafiti porisano ohlapno majico in vrečaste hlače namignila, da "če bi se oblekla normalno, bi bila tako 'vroča', ja, ja, izmislite si boljši komentar, tega sem že sita", je sarkastično zapisala ob fotografijo. Lani je v intervjuju za Elledejala, da ko je turnejski avtobus zapustila v kratki majici brez rokavov, da so njene prsi bila najbolj "vroča" stvar na Twitterju."Moje joške so bile št. 1 trend na Twitterju! Na prvem mestu! Kaj je to? Vsi so pisali samo o mojih joških!" je bila jezna, hkrati pa je bila takrat še mladoletna, celo CNN je naredil zgodbo o njenih prsih. Prejela je tudi pohvale, a tudi te je raje vzela z nekaj ščepci soli. "Celo pri lastnih starših sem o tem, kako se oblačim, dobila občutek sramotenja. Češ, veseli smo, da se oblačiš kot fant, da se lahko tako oblačijo tudi druga dekleta, torej niso cipe. Meni to tako zveni. Ne morem povedati, kako močno se s tem nikakor ne strinjam," je lani povedala Pharrellu Williamsu v intervjuju za revijo V Magazine.

Eilisheva je sicer nekajkrat poudarila, da ni provokatorka, četudi se zdi, da je ta njena najvnovejša poteza precej radikalna, a hkrati tudi neposredna. Priznala je, da "je jezna, če mora nositi ohlapno majico, da se ljudje ne počutijo nelagodno glede njenih prsi". Billie poudarja, da ne nosi ohlapnih oblačil, ker to želi, temveč, kar se tako počiti in ji je tako udobno, četudi vsi to vidijo kot da"noče biti seksualizirana"in da"noče biti stereotipna ženska".

"Morda me ljudje vidijo kot nekoga, ki krši pravila, ker se njim samim zdi, da morajo slediti pravilom, jaz pa se jim ne uklanjam. Dobro je, če se nekdo zaradi mene počuti bolj svobodnega, da lahko naredi, kar želi, ne zgolj tisto, kar se od njega pričakuje. A sama nisem nikoli čutila, da moram narediti kar koli. In to se v bistvu dogaja – da nikoli nisem imela občutka, da moram nečemu slediti. Nihče mi tega ni povedal, tako, da sem naredila, kar sem pač želela," je nedavno razmišljala za revijo Vogue.

Glede na njeno iskrenost, ko vidimo, da govori resnico, imamo lahko upanje, da bo njen upor razumljen pravilno in bo padel na plodna tla. A ljudje s(m)o različni. Tudi Lana Dey Rey je morala svoja mračnjaška besedila "zapakirati" v podobo seksi fatalke, da jim je kdo prisluhnil. A z Billie Eilish se je mišljenje in sprejemanje žensk vseeno nekoliko spremenilo in se spreminja iz trenutka v trenutek. O tem priča njen uspeh, prodani albumi in pesmi, kup grammyjev in 60 milijonov sledilcev na Instagramu. In njeni oboževalci, tudi vsi tisti, ki so ji vzhičeno kričali na omenjenem koncertu v Miamiju, jo imajo radi in jo sprejemajo, kakršna je, z ohlapnimi oblačili ali brez. Navsezadnje pa dekle dela zanimivo glasbo. Kar na koncu dneva, ne glede na vse ostalo, edino šteje.