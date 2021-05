Billovo vedenje pod drobnogledom: razmerje z zaposleno?

Billov tiskovni predstavnik je v izjavi za Journal dejal: "Pred skoraj 20 leti je bila afera, ki se je končala sporazumno. Billova odločitev o odhodu iz upravnega odbora nikakor ni bila povezana s to zadevo. Pravzaprav je izrazil zanimanje, da bi več časa posvetil svoji filantropiji, ki jo je začel že nekaj let prej."

Wall Street Journal se med drugim sklicuje na ''ljudi, ki so se seznanjeni z zadevo'' . Zaposlena v pismu namreč trdi, da je imela več let spolne odnose z gospodom Gatesom. "Med raziskavo so se nekateri člani upravnega odbora odločili, da gospod Gates ni več primeren za direktorja v programski družbi, ki jo je ustanovil in desetletja vodil," poroča Journal. "Gospod Gates je odstopil, preden je bila končana preiskava odbora."

Tiskovni predstavnik je opozoril tudi na izjavo iz marca 2020 glede odločitve, da odstopi iz uprave. Zgodba v mediju Wall Street Journal (WSJ) je bila objavljena kmalu potem, ko je bilo v člankuNew York Timesa napisano, da si je Gates "ustvaril sloves vprašljivega vedenja v delovnih okoljih."

Times je z navajanjem "ljudi, ki so seznanjeni z dogajanjem" poročal, da je "gospod Gates vsaj nekajkrat preganjal ženske, ki so zanj delale v Microsoftu in Fundaciji Billa in Melinde Gates."

Sicer paTimes ni navedel imena vpletenih. Gatesov tiskovni predstavnik je za Times dejal, da je to "izjemno razočaranje, da je bilo objavljenih toliko neresnic o vzroku, okoliščinah in časovnem poteku dogodkov v ločitvi Billa Gatesa."

Tiskovni predstavnik je dejal, da je "tudi trditev o neprimernem ravnanju z zaposlenimi napačna" in da "so govorice in špekulacije v zvezi z Gatesovo ločitvijo vse bolj absurdne in žalostno je, da ljudi, ki situacijo slabo poznajo, označujejo kot 'vire'.''

CNN očitkov, ki jih navaja Times, ni potrdil. Tiskovni predstavniki fundacije Bill in Melinda Gates v nedeljo zvečer niso takoj odgovorili na prošnjo za komentar.