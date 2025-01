Billy Baldwin in žena Chynna Phillips znova pod isto streho: Je krasen cimer

"V preteklih tednih je bil krasen cimer. Zgodil se je nekakšen preobrat. Mogoče sem za to kriva jaz, mogoče on, bog ali pa vsega po malo, a čutim, da sva v dosti boljših odnosih. Zelo sem hvaležna," je dejala in dodala, da ji je žal, da sta ves ta čas živela vsak na svojem.

"Komentar o alergiji bi rada vzela nazaj. Sedaj trdim, da je najverjetneje zelo neumna, nespametna, uničujoča in butasta odločitev, ki ne bo rešila najinih težav," je povedala in se navezala na svoje besede izpred dveh mesecev, ko je dejala, da z možem ne živita skupaj, ker sta alergična drug na drugega.

Mati treh otrok, ki je Baldwinom poročena že tri desetletja, je v šali dodala, da z možem sedaj jemljeta 'protialergijska zdravila', s katerimi si pomagata rešiti zakonske težave. "Ta zdravila so komunikacija, biti prijazen in nežen, bolj toleranten in iskati načine za izražanje podpore in igrivosti," je še povedala in dodala, da je tudi sama morala v teh letih odrasti in prenehati kaznovati moža, da ni tako igrive narave, kot je ona.