Billy Bob Thornton o strogi dieti: Mislil sem, da se vsi tako slabo počutimo

Igralec Billy Bob Thornton je nedavno spregovoril o strogi dieti, ki se je mora držati zaradi zdravstvenih težav. 70-letni nekdanji mož Angeline Jolie je dejal, da se je po zaužitju določene hrane slabo počutil že v otroštvu, ampak je predvideval, da je tako tudi z drugimi ljudmi.
"Alergičen sem na pšenico in mlečne izdelke. Moja krvna skupina je AB-, ki jo ima le odstotek ljudi na svetu," je povedal Thornton in dodal, da je tudi krvna skupina prispevala k želodčnim težavam. "Zaradi tega imam manj prebavnih encimov, kar je le ena od stvari," je dodal zvezdnik, čeprav te njegove trditve znanstvene raziskave ne podpirajo.
Zvezdnik je nato povedal, da je odraščal v Teksasu in Arkansasu, kljub alergijam pa je jedel vso hrano. "Mislil sem, da se po hrani vsi tako slabo počutimo. Nisem vedel. Sedaj ne smem jesti izdelkov, ki vsebujejo pšenico, mleko. Ne jem svinjine in govejega mesa," je naštel 70-letni igralec, voditelj pa je dodal: "Pravkar si naštel vso prehranjevalno piramido!"
Na vprašanje, kaj sploh lahko je, je Thornton odgovoril, da je pred snemanjem pojedel skledo borovnic in popil skodelico brezkofeinske kave. "Ko pridem domov, bom jedel brezglutenski pomfri in sir brez laktoze. Tega se zelo veselim," je dodal. Zvezdnik je že v 80. letih iz svoje prehrane izločil gluten, laktozo in rdeče meso, leta 2020 pa je dejal, da je vegan, ki občasno goljufa.
Krvna skupina AB- (AB negativna) je ena izmed osmih glavnih krvnih skupin v sistemu ABO in Rh. Oznaka negativno pomeni, da oseba nima Rh faktorja (beljakovine na površini rdečih krvničk). Ta skupina velja za redko, saj jo ima v svetovnem merilu le približno odstotek populacije. Zaradi svoje redkosti je pomembna pri darovanju krvi, saj lahko osebe s to skupino prejmejo kri vseh negativnih krvnih skupin, sami pa lahko darujejo le osebam s skupino AB+ ali AB-.
Gluten je skupina beljakovin, ki se naravno nahaja v žitih, kot so pšenica, ječmen in rž. Njegova glavna funkcija v pekarstvu je zagotavljanje elastičnosti in strukture testa. Nekateri ljudje ga morajo izločiti iz prehrane zaradi zdravstvenih razlogov, kot je celiakija, kjer uživanje glutena povzroči avtoimunski odziv in poškoduje tanko črevo, ali zaradi neceliakalne občutljivosti na gluten, ki povzroča prebavne težave, napihnjenost in utrujenost.
Veganstvo je način življenja in prehranjevanja, pri katerem se oseba popolnoma izogiba vsem živilom živalskega izvora, vključno z mesom, ribami, mlečnimi izdelki, jajci in medom. Za razliko od vegetarijanstva, ki običajno vključuje uživanje mlečnih izdelkov in jajc, je veganstvo strožja oblika prehrane, ki pogosto vključuje tudi etično zavračanje uporabe živalskih proizvodov v drugih vidikih življenja, kot so oblačila (usnje, volna) ali kozmetični izdelki, testirani na živalih.
