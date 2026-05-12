Billy Bob Thornton o strogi dieti: Mislil sem, da se vsi tako slabo počutimo

Igralec Billy Bob Thornton je nedavno spregovoril o strogi dieti, ki se je mora držati zaradi zdravstvenih težav. 70-letni nekdanji mož Angeline Jolie je dejal, da se je po zaužitju določene hrane slabo počutil že v otroštvu, ampak je predvideval, da je tako tudi z drugimi ljudmi.

"Alergičen sem na pšenico in mlečne izdelke. Moja krvna skupina je AB-, ki jo ima le odstotek ljudi na svetu," je povedal Thornton in dodal, da je tudi krvna skupina prispevala k želodčnim težavam. "Zaradi tega imam manj prebavnih encimov, kar je le ena od stvari," je dodal zvezdnik, čeprav te njegove trditve znanstvene raziskave ne podpirajo.

Zvezdnik je nato povedal, da je odraščal v Teksasu in Arkansasu, kljub alergijam pa je jedel vso hrano. "Mislil sem, da se po hrani vsi tako slabo počutimo. Nisem vedel. Sedaj ne smem jesti izdelkov, ki vsebujejo pšenico, mleko. Ne jem svinjine in govejega mesa," je naštel 70-letni igralec, voditelj pa je dodal: "Pravkar si naštel vso prehranjevalno piramido!"

Na vprašanje, kaj sploh lahko je, je Thornton odgovoril, da je pred snemanjem pojedel skledo borovnic in popil skodelico brezkofeinske kave. "Ko pridem domov, bom jedel brezglutenski pomfri in sir brez laktoze. Tega se zelo veselim," je dodal. Zvezdnik je že v 80. letih iz svoje prehrane izločil gluten, laktozo in rdeče meso, leta 2020 pa je dejal, da je vegan, ki občasno goljufa.