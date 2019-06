Bill Cosby se je iz zapora oglasil na Instagramu

Cosby je v objavi omenil dve svoji najpomembnejši vlogi – Fat Alberta in Cliffa Huxtableja iz Cosby showa. Po tem, ko je citiral znano frazo Fat Alberta, se je igralec v objavi poimenoval 'ameriški oče' (America's dad op.p.). Vključil je tudi svoj zgodovinski posnetek, kjer govori o rasizmu in suženjstvu.

Tiskovni predstavnik je danes za USA Today pojasnil, da je on delil objavo v Cosbyjevem imenu, da bi izrazil podporo skupini Man Up. Povedal je še, da je sporočilo med drugim sestavljeno tudi iz tega, da morajo moški, ki so bili zaprti več let in so na vrsti za pogojni izpust, pozabiti na svojo prikrajšanost in začeti misliti na potencialne prednosti. Ena izmed njih je ta, da bodo boljši očetje in produktivnejši državljani.

Objava, ki je bila luč sveta ugledala le nekaj mesecev po tem , ko se je zvezdnik poimenoval "politični zapornik", kot sta Nelson Mandela in Martin Luther King, Jr., je naletela na mešane odzive. Kljub nekaterim negativnim odzivom, ima Cosby še vedno podpornike, ki so mu zaželeli vesel dan očetov in delili #FreeBillCosby sporočila.