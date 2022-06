Billy Eichner: Hollywood je homofoben in hinavski

Igralec in komik Billy Eichner , ki je znan po svoji oddaji Billy on the Street , je velik podpornik LGBTQIA+ skupnosti, ki ji kot javno opredeljen gej tudi sam pripada. Na podelitvi MTV-jevih nagrad je za Page Six spregovoril o filmski industriji, ki po njegovem skupnosti še vedno ne podpira dovolj.

"Hollywood je na površinski ravni vedno zelo sprejemljiv, ampak zelo homofoben pod površjem in zelo hinavski," je bil kritičen do zabavne industrije. "Veliko odločitev je sprejetih na podlagi strahu – strah, ki je po mojem mnenju zelo iracionalen, a kljub temu so ljudje prestrašeni. Veliko temelji na njihovem mnenju o tem, kaj si bodo ali ne bodo mislili gledalci. Ko na to pomisliš, se precej razjeziš."

Eichner je stvari zato vzel v svoje roke in ustvaril film Bros, ki prikazuje realno zgodbo, ki ljudem na preprost, a zabaven način prikaže, kako je v današnjem času biti homoseksualec. "Vesel sem, da smo tukaj s filmom, ki je nastajal resnično dolgo časa," je povedal in dodal, da je napovednik, ki je izšel prejšnji mesec, dobil veliko pozitivnih odzivov. "Menim, da je toliko ljudi pogledalo napovednik, ker je prisotna velika želja po ogledu takšnih filmov. Tudi na družbenih omrežjih, ki so včasih lahko nekoliko sovražna in nesramna, so bili ljudje v večini resnično pozitivni in navdušeni nad filmom, ki so ga delili s prijatelji," je še dejal ter se pohvalil, da sta novico o septembrski premieri film delila tudi njegova kolega v svetu komedije, Seth Rogen in Seth Meyers. "To nam veliko pomeni, potrebovali bomo veliko podpore, da bo posnetih še več takšnih filmov."