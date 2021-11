Billy Joel na koncertu presenetil z vitkejšim stasom

Billy Joel je skoraj 23 kilogramov lažji. S svojo vitko postavo je 72-letnik nastopil pred obiskovalci na koncertu v New Yorku, kjer ima stalni angažma že od leta 2014. To je bil za pevca prvi koncert po začetku pandemije. Čeprav je shujšal zaradi operacije v predelu hrbta, po kateri je bil prikrajšan za apetit, so oboževalci v Madison Square Gardnu opazili, da je mnogo bolj poskočen ter da mu sprememba godi.

Glasbenik je pred časom o fizični spremembi spregovoril tudi z voditeljem Howardom Sternom. "Prestal sem poseg na hrbtenici, bolečina po operaciji pa je bila tako huda, da sem izgubil apetit,'' je pojasnil in dodal: ''To sem sprejel, tako sem pričel jesti vse manj in potem sem bil jezen na življenjsko situacijo, ki je prav tako vplivala na moj tek." Poročen oče treh otrok je dejal še, da se je v preteklem času nekoliko zredil, zato mu je bilo všeč, da izgublja kilograme.

Spremembo v njegovi aktivnosti na odru so opazili tudi kritiki. Chuck Arnold je po koncertu zapisal, da je "Joel prikazal več energije in vzdržljivosti, ko je po odru poskakoval ob hitih We Didn’t Start the Fire, Uptown Girl in It’s Still Rock and Roll to Me".