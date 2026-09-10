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Billy Joel razkril, da je prestal operacijo možganov

New York, 10. 09. 2026 14.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Billy Joel

Pevec Billy Joel je na svojem kanalu razkril, da je lansko leto dobil diagnozo redkega bolezenskega stanja, zaradi katerega je moral prestati operacijo možganov. Kot je dejal, so mu zdravniki leta 2025 postavili diagnozo hidrocefalusa pri normalnem tlaku, ki je stanje, pri katerem se v možganskih prekatih nabira čezmerna možganska tekočina (likvor), čeprav je njen tlak v mejah normale.

Billy Joel je prestal operacijo na možganih zaradi bolezenskega stanja, ki je običajno ozdravljivo in pogosto prizadene starejše od 60 let ter lahko oponaša druge bolezni, kot sta demenca ali Parkinsonova bolezen. "Opazil sem, da je nekaj narobe z mojim ravnotežjem. Imel sem občutek, kot da sem na čolnu in se mi tla pod nogami ves čas majejo. Nisem bil stabilen," je svojim oboževalcem povedal 77-letni zvezdnik.

Billy Joel je prestal operacijo možganov.
Billy Joel je prestal operacijo možganov.
FOTO: Profimedia

Pevec je dejal, da je zaradi svojega stanja obiskal nevrologa, ki mu je priporočal operativni poseg. Priznal je, da je sprva misel na to zavrnil, ko pa se je bolj pozanimal, je pristal na operacijo. "Ko sem bral o tem, sem ugotovil, da se lahko zaradi operacije izboljša ravnotežje in pripomore k boljšemu spominu. In nočem izgubiti koleščkov v glavi. Včasih je težko razločiti, kaj je starostno in kaj bolezensko, zato sem pristal na operacijo, kar je stanje res izboljšalo," je povedal.

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Ker pa je po vsakem nastopu doživljal simptome, podobne pretresu možganov, mu je zdravnik svetoval, naj preneha z nastopanjem. "Ker gre za glasno glasbo, je to povzročalo poškodbe možganskega živčevja in sem z vsakim koncertom izgubljal možganske celice. Začel sem se zavedati, da v takšnem stanju ne morem nastopati in moram najprej okrevati," je delil 77-letnik.

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Sedaj hodi na fizioterapijo in natančno sledi zdravnikovim navodilom: "Upoštevam vse, kar mi rečejo, da moram." Svojo diagnozo je javnosti razkril že maja 2025, ko je bil primoran odpovedati turnejo. Takrat je dejal, da mora dati prednost svojemu zdravju, če želi, da popolnoma okreva.

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