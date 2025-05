Billy Joel se zaradi možganske bolezni umika z glasbenih odrov

Billy Joel je zaradi zdravstvene diagnoze odpovedal svojo prihajajočo turnejo, vključno z vsemi načrtovanimi koncerti do začetka julija 2026. Kultni pevec je v petek sporočil, da so mu diagnosticirali hidrocefalus, ki se je zaradi nedavnih nastopov poslabšal, kar je povzročilo težave s sluhom, vidom in ravnotežjem."Iskreno mi je žal, da sem razočaral občinstvo, in hvala za razumevanje," je dejal Joel v izjavi.