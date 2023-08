Billy Porter bo zaradi stavke prodal svojo hišo

Billy Porter je spregovoril o stavki igralcev in scenaristov, ki trenutno poteka v Hollywoodu. Dejal je, da tako kot mnogi drugi sprejema težke odločitve, saj ne ve, kdaj se bo znova lahko vrnil na delo. "Prodati moram svojo hišo, ker stavkamo in ne vem, kdaj se bom vrnil na delo. Življenje umetnika, dokler ne zaslužiš 'je**no' veliko denarja, kar meni še ni uspelo, je še vedno od plače do plače. Moral bi biti v novem filmu in v novi televizijski oddaji, ki bi se začela septembra. Nič od tega se ne bo zgodilo," je povedal za Evening Standard.

Ameriški igralec je komentiral tudi izjavo izvršnega direktorja Disneyja Boba Igerja, v kateri je trdil, da imajo stavkajoči zahteve, ki "preprosto niso realne". "Slišati Boba Igerja, ki pravi, da so naše zahteve po minimalni plači nerealne? Medtem ko on zasluži 78.000 dolarjev na dan," je ogorčeno dejal Porter.