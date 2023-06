Billy Porter o obleki z oskarjev: Spremenila je svet.

V nedavnem intervjuju je Porter, ki si še naprej želi premikati meje in 'kršiti' spolne norme, dejal, da je obleka predstavljala pomemben mejnik v svetu (mode). "Spremenila je svet," je dejal igralec, ki je pred dnevi odkril svojo prvo voščeno lutko v muzeju Madame Tussauds v New Yorku.

"Obleka je zelo pomembna zaradi vpliva, ki ga je imela na ves svet. Od takrat se je moda spremenila. Moški se počutijo svobodnejše in rad sem del tega." Drzen videz, ki ga je Porter poustvaril na podelitvi zlatih globusov leta 2023, je spodbudil zvezdnika, kot sta Harry Styles in Lil Nas X, da sta tudi sama 'kršila' spolne norme.

Ob tem je Porter priznal, da nikoli ni nameraval začeti trenda, temveč se je zgolj želel obleči tako, kot se mu je zdelo pristno in osvobajajoče. "Vse, kar počnem, temelji na tem, kako se počutim. Dejstvo, da se zdi drzno, je stvar drugih ljudi, pojavim se in naredim, kar hočem, kar čutim, kar me veseli. Ne bojim se, kaj si drugi mislijo in to uporabljam v svoji umetnosti."