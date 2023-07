Billy Porter se je po šestih letih razšel z možem

Igralec Billy Porter se po šestih letih razhaja z možem Adamom Smithom . Novico je sporočil zvezdnikov predstavnik za medije, ki je dejal: "Lahko potrdim, da sta Billy Porter in njegov mož Adam Smith sprejela žalostno odločitev, da bosta po šestih letih končala svoj zakon. Odločitev sta sprejela skupaj v prijateljskem duhu po tehtnem razmisleku. Še vedno se imata rada in bosta tudi v prihodnje podpirala drug drugega, ko bosta stopila v naslednje poglavje življenja."

Po poroki je 53-letni igralec razkril, zakaj jima je bila z možem poroka tako pomembna, in dodal, da sta oba odraščala v družinah, ki se jima zdi homoseksualnost 'gnusna'. "Že sama misel o zakonu ni imela nobenega konteksta in nobeden od naju ni sanjal o poroki. Bilo je jasno, da svetost zakona za naju ne obstaja. Nato pa se je to spremenilo in je postalo mogoče. Vse skupaj mi še vedno jemlje dih in skušam najti besede, s katerimi bi to opisal," je takrat povedal Porter.

V letih, ko sta bila poročena, je Smith moža pogosto spremljal na rdečih preprogah, kjer je Porter pogosto ukradel vso pozornost. Igralec že vrsto let ruši norme zakonitosti spolov, ki jih izraža prek svojih ikoničnih oprav, pogosto pa obleče krila in obuje čevlje z visokimi petami. To je bil Porterjev prvi zakon, Smithov pa drugi.